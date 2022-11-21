17 шеф-кухарів і десятки лотів: під час гастровечері на Волині зібрали на ЗСУ понад мільйон гривень





За вечір у Луцьку 16 листопада зібрали 1 мільйон 54 тисячі гривень, розповів



Один з шеф-кухарів, учасників гастровечері — Олександр Ярош з Києва, який працює на кухні майже 20 років. З перших днів повномасштабної війни, жартує шеф-кухар, поміняв ополоник на автомат. У мобільній вогневій групі він захищає небо над столицею.



Між чергуваннями Олександр Ярош продовжує працювати у ресторанах столиці. Відпрошується у командування, щоб готувати на благодійних гастровечерях.



"У свій вільний час я можу працювати. Звісно, якщо якийсь дзвінок, то в мене є декілька годин, щоб я міг повернутися на місце", — додає шеф-кухар.



Шеф-кухар з Грузії Темур Парцваніа на гастровечір приготував свою фірмову страву — савойську капусту із сиром тофу.



10 років Темо разом із сім'єю проживає в Україні. Готує в ресторанах у Карпатах. Він вдесяте, як волонтер, безплатно готує страви від шефа.



"У нас один і той же ворог, тому для мене це дуже зрозуміло, що відбувається зараз в Україні, — каже Темо Парваніа. — Тому ми зараз разом із друзями робимо максимально те, що ми вміємо для хлопців заради перемоги".



Зі слів президента асоціації кухарів України Андрія Магалецького, із серпня 2022, відколи почали влаштовувати гастровечері, для військових зібрали понад 33 мільйони гривень.



"Ми захотіли вигадати якийсь формат, який дозволяв би нам не просити гроші, а робити щось, за що люди отримують емоції, смачні страви, класні лоти, і за це платять. 100 % йде на потреби ЗСУ. Ми не кажемо, що ми збираємо кошти, бо цей проєкт — кожна вечеря, це до двох місяців підготовки. Ми заробляємо ці кошти", — зазначив Андрій Магалецький.



Серед лотів які представлені на гастровечері — пано перемоги із шевронами захисників. Його стартова ціна була 250 тисяч гривень. Також учасники гастровечері могли придбати портрет Кирила Буданова із підписом, лот від генерала Валерія Залужного чи боксерські рукавиці з підписом чемпіона світу Олександра Усика.



"Ці лоти з’їжджаються з усієї України. Знаходимо виходи на людей, на пана Залужного, наприклад, на Олександра Усика. Будуть виступати марко Квітка, Альоша, Влад Дарвін та Сергій Підвеза. Вони виступають без гонорарів", — сказав співорганізатор гастровечері Андрій Марковський.



Бути гостями гастровечері організатори запросили місцевих бізнесменів та політиків.Також серед гостей військові, для яких збирають гроші. Один із них — 27-річний Олександр Венглінський, боєць 211 спеціального окремого батальйону. До повномасштабної війни він теж був шеф-кухарем.



"Всі підрохділи потребують допомоги, бо в нас ламаються машини, дрони закінчуються. В нас є потреби у різного роду допомозі. Такі заходи дозволяють хоч трохи вирішувати ці питання", — зазначив військовий.



Зібрані гроші, зі слів співорганізатора Андрія Магалецького, щоразу передають на потреби різних підрозділів. Після заходу у Луцьку — розподілять між сімома бригадами, у списку і Волинська 100 окрема механізована бригада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному із ресторанів поблизу Луцька відбулася благодійна гастровечеря на підтримку Сил Оборони. На захід з'їхалися 14 шеф-кухарів з усієї України та троє із Польщі, Грузії і Азербайджану.За вечір у Луцьку 16 листопада зібрали 1 мільйон 54 тисячі гривень, розповів Суспільному президент асоціації кухарів України Андрій Магалецький. З його слів, гастровечір в обласному центрі Волині — 19 благодійна вечеря, яку організовують по всій Україні та за кордоном.Один з шеф-кухарів, учасників гастровечері — Олександр Ярош з Києва, який працює на кухні майже 20 років. З перших днів повномасштабної війни, жартує шеф-кухар, поміняв ополоник на автомат. У мобільній вогневій групі він захищає небо над столицею.Між чергуваннями Олександр Ярош продовжує працювати у ресторанах столиці. Відпрошується у командування, щоб готувати на благодійних гастровечерях."У свій вільний час я можу працювати. Звісно, якщо якийсь дзвінок, то в мене є декілька годин, щоб я міг повернутися на місце", — додає шеф-кухар.Шеф-кухар з Грузії Темур Парцваніа на гастровечір приготував свою фірмову страву — савойську капусту із сиром тофу.10 років Темо разом із сім'єю проживає в Україні. Готує в ресторанах у Карпатах. Він вдесяте, як волонтер, безплатно готує страви від шефа."У нас один і той же ворог, тому для мене це дуже зрозуміло, що відбувається зараз в Україні, — каже Темо Парваніа. — Тому ми зараз разом із друзями робимо максимально те, що ми вміємо для хлопців заради перемоги".Зі слів президента асоціації кухарів України Андрія Магалецького, із серпня 2022, відколи почали влаштовувати гастровечері, для військових зібрали понад 33 мільйони гривень."Ми захотіли вигадати якийсь формат, який дозволяв би нам не просити гроші, а робити щось, за що люди отримують емоції, смачні страви, класні лоти, і за це платять. 100 % йде на потреби ЗСУ. Ми не кажемо, що ми збираємо кошти, бо цей проєкт — кожна вечеря, це до двох місяців підготовки. Ми заробляємо ці кошти", — зазначив Андрій Магалецький.Серед лотів які представлені на гастровечері — пано перемоги із шевронами захисників. Його стартова ціна була 250 тисяч гривень. Також учасники гастровечері могли придбати портрет Кирила Буданова із підписом, лот від генерала Валерія Залужного чи боксерські рукавиці з підписом чемпіона світу Олександра Усика."Ці лоти з’їжджаються з усієї України. Знаходимо виходи на людей, на пана Залужного, наприклад, на Олександра Усика. Будуть виступати марко Квітка, Альоша, Влад Дарвін та Сергій Підвеза. Вони виступають без гонорарів", — сказав співорганізатор гастровечері Андрій Марковський.Бути гостями гастровечері організатори запросили місцевих бізнесменів та політиків.Також серед гостей військові, для яких збирають гроші. Один із них — 27-річний Олександр Венглінський, боєць 211 спеціального окремого батальйону. До повномасштабної війни він теж був шеф-кухарем."Всі підрохділи потребують допомоги, бо в нас ламаються машини, дрони закінчуються. В нас є потреби у різного роду допомозі. Такі заходи дозволяють хоч трохи вирішувати ці питання", — зазначив військовий.Зібрані гроші, зі слів співорганізатора Андрія Магалецького, щоразу передають на потреби різних підрозділів. Після заходу у Луцьку — розподілять між сімома бригадами, у списку і Волинська 100 окрема механізована бригада.

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