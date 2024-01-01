Північна Корея може відправити до РФ 100 тисяч військових





Про це повідомляє Bloomberg, передає



За оцінками джерел видання, знайомих з відповідними оцінками країн G20, такий крок може відбутися поетапно, але не є неминучим.



Військова підтримка, якщо вона матиме місце, швидше за все, здійснюватиметься партіями, з ротацією військ, а не одноразово.



Журналісти нагадали, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.



В інтерв’ю "Голосу Америки" Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.



За інформацією Bloomberg, питання участі військ КНДР на боці РФ буде піднято на саміті G-20 у Бразилії наступного тижня, зокрема канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Шольц наполягатиме на тому, щоб китайський лідер використав свій вплив на Росію та Північну Корею, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.



Окрім живої сили, Північна Корея також відправила до Росії мільйони артилерійських боєприпасів та іншої зброї. Цього тижня Financial Times повідомило з посиланням на українську розвідку, що Пхеньян також постачав Москві ракети та артилерійські системи великої дальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея розглядає можливість відправлення до 100 тисяч військових на підтримку Росії у війні проти України.Про це повідомляє Bloomberg, передає ТСН За оцінками джерел видання, знайомих з відповідними оцінками країн G20, такий крок може відбутися поетапно, але не є неминучим.Військова підтримка, якщо вона матиме місце, швидше за все, здійснюватиметься партіями, з ротацією військ, а не одноразово.Журналісти нагадали, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній КореїВ інтерв’ю "Голосу Америки" Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.За інформацією Bloomberg, питання участі військ КНДР на боці РФ буде піднято на саміті G-20 у Бразилії наступного тижня, зокрема канцлером Німеччинипід час його зустрічі з головою КНР. Шольц наполягатиме на тому, щоб китайський лідер використав свій вплив на Росію та Північну Корею, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.Окрім живої сили, Північна Корея також відправила до Росії мільйони артилерійських боєприпасів та іншої зброї. Цього тижня Financial Times повідомило з посиланням на українську розвідку, що Пхеньян також постачав Москві ракети та артилерійські системи великої дальності.

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