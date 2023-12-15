У Луцьку відбудеться конкурс дитячих малюнків «Місто Святого Миколая»

У Луцьку відбудеться конкурс дитячих малюнків «Місто Святого Миколая»
Юних лучан закликають брати в руки олівці, фарби, пластилін, глину та творити. А свої фантазії на тему новорічно-різдвяних свят можна буде подати на конкурс «Місто Святого Миколая».

Участь можуть брати школярі, студенти училищ, коледжів, технікумів, вихованці студій образотворчого мистецтва Луцької міської територіальної громади.

Роботи можна приносити до 2 грудня у Луцьку художню школу за адресою: вул. Ветеранів, 4, йдеться на сайті Луцької міськради.

Учасників ділитимуть за віковими категоріями:

перша (7–9 років);

друга (10–13 років);

третя (14–17 років).

Тематика конкурсних робіт:

святий Миколай — небесний покровитель Луцька;

народно-обрядові свята зимового циклу;

національні традиції;

українська родина;

дитячі мрії та бажання.

Це можуть бути малюнки в будь-якій техніці форматом А3, А2 та скульптурні роботи (пластилін, глина, паперова пластика).

На зворотній стороні малюнка потрібно вказати:

назву роботи;

навчальний заклад;

прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю);

рік народження, вік;

контактний телефон, адресу.

Журі у кожній віковій категорії визначить по три переможці. Нагородження спеціальними відзнаками відбудеться 6 грудня о 15:00 у виставковій залі Луцької художньої школи, де і буде виставка робіт учасників конкурсу.

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Теги: малюнки, Святий Миколай
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