У Луцьку відбудеться конкурс дитячих малюнків «Місто Святого Миколая»
Сьогодні, 03:17
Юних лучан закликають брати в руки олівці, фарби, пластилін, глину та творити. А свої фантазії на тему новорічно-різдвяних свят можна буде подати на конкурс «Місто Святого Миколая».
Участь можуть брати школярі, студенти училищ, коледжів, технікумів, вихованці студій образотворчого мистецтва Луцької міської територіальної громади.
Роботи можна приносити до 2 грудня у Луцьку художню школу за адресою: вул. Ветеранів, 4, йдеться на сайті Луцької міськради.
Учасників ділитимуть за віковими категоріями:
перша (7–9 років);
друга (10–13 років);
третя (14–17 років).
Тематика конкурсних робіт:
святий Миколай — небесний покровитель Луцька;
народно-обрядові свята зимового циклу;
національні традиції;
українська родина;
дитячі мрії та бажання.
Це можуть бути малюнки в будь-якій техніці форматом А3, А2 та скульптурні роботи (пластилін, глина, паперова пластика).
На зворотній стороні малюнка потрібно вказати:
назву роботи;
навчальний заклад;
прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю);
рік народження, вік;
контактний телефон, адресу.
Журі у кожній віковій категорії визначить по три переможці. Нагородження спеціальними відзнаками відбудеться 6 грудня о 15:00 у виставковій залі Луцької художньої школи, де і буде виставка робіт учасників конкурсу.
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Участь можуть брати школярі, студенти училищ, коледжів, технікумів, вихованці студій образотворчого мистецтва Луцької міської територіальної громади.
Роботи можна приносити до 2 грудня у Луцьку художню школу за адресою: вул. Ветеранів, 4, йдеться на сайті Луцької міськради.
Учасників ділитимуть за віковими категоріями:
перша (7–9 років);
друга (10–13 років);
третя (14–17 років).
Тематика конкурсних робіт:
святий Миколай — небесний покровитель Луцька;
народно-обрядові свята зимового циклу;
національні традиції;
українська родина;
дитячі мрії та бажання.
Це можуть бути малюнки в будь-якій техніці форматом А3, А2 та скульптурні роботи (пластилін, глина, паперова пластика).
На зворотній стороні малюнка потрібно вказати:
назву роботи;
навчальний заклад;
прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю);
рік народження, вік;
контактний телефон, адресу.
Журі у кожній віковій категорії визначить по три переможці. Нагородження спеціальними відзнаками відбудеться 6 грудня о 15:00 у виставковій залі Луцької художньої школи, де і буде виставка робіт учасників конкурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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