У Луцьку відбудеться конкурс дитячих малюнків «Місто Святого Миколая»

Юних лучан закликають брати в руки олівці, фарби, пластилін, глину та творити. А свої фантазії на тему новорічно-різдвяних свят можна буде подати на конкурс «Місто Святого Миколая».Участь можуть брати школярі, студенти училищ, коледжів, технікумів, вихованці студій образотворчого мистецтва Луцької міської територіальної громади.Роботи можна приносити до 2 грудня у Луцьку художню школу за адресою: вул. Ветеранів, 4, йдеться на сайті Луцької міськради.Учасників ділитимуть за віковими категоріями:перша (7–9 років);друга (10–13 років);третя (14–17 років).Тематика конкурсних робіт:святий Миколай — небесний покровитель Луцька;народно-обрядові свята зимового циклу;національні традиції;українська родина;дитячі мрії та бажання.Це можуть бути малюнки в будь-якій техніці форматом А3, А2 та скульптурні роботи (пластилін, глина, паперова пластика).На зворотній стороні малюнка потрібно вказати:назву роботи;навчальний заклад;прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю);рік народження, вік;контактний телефон, адресу.Журі у кожній віковій категорії визначить по три переможці. Нагородження спеціальними відзнаками відбудеться 6 грудня о 15:00 у виставковій залі Луцької художньої школи, де і буде виставка робіт учасників конкурсу.