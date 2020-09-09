Українським водіям загрожує новий штраф до 34 тисяч гривень: що відомо
Сьогодні, 05:13
В Україні можуть впровадити новий штраф для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму транспортом. Відповідний законопроєкт №9564 ініціювала група депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.
Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. А вже за третє порушення можливе й позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців, передає ТСН.
Документ вже включили до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.
В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав за повторного порушення, обмежившись лише штрафом.
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Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. А вже за третє порушення можливе й позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців, передає ТСН.
Документ вже включили до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.
В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав за повторного порушення, обмежившись лише штрафом.
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