Українським водіям загрожує новий штраф до 34 тисяч гривень: що відомо





Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. А вже за третє порушення можливе й позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців, передає



Документ вже включили до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.



В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав за повторного порушення, обмежившись лише штрафом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні можуть впровадити новий штраф для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму транспортом. Відповідний законопроєкт №9564 ініціювала група депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. А вже за третє порушення можливе й позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців, передає ТСН Документ вже включили до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав за повторного порушення, обмежившись лише штрафом.

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