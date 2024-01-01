На війні загинув воїн з Волині Олег Богданюк
Сьогодні, 08:20
«На щиті» повернувся додому в рідний Ковель ще один Герой — гранатометник стрілецького батальйону військової частини А4674, сержант Олег Михайлович Богдадюк 1978 року народження.
Про це повідомив очільник Ковельської громади Ігор Чайка.
З квітня 2022 року воїн пройшов дорогами війни багато «гарячих» точок, а свій останній бій прийняв 11 листопада на Покровському напрямку, біля населеного пункту Петрівка Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться у понеділок, 18 листопада, в такому порядку:
11.00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
12.00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Олега Богдадюка на Алеї Героїв міського кладовища.
«Щирі співчуття дружині загиблого Анні та синочку Назару, синам від першого шлюбу — Назарію та Вадиму, братам Ігорю, Сергію та Михайлу, сестрі Ірині, усім, хто знав і любив Олега Богдадюка», - написав міський голова Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Ковельської громади Ігор Чайка.
З квітня 2022 року воїн пройшов дорогами війни багато «гарячих» точок, а свій останній бій прийняв 11 листопада на Покровському напрямку, біля населеного пункту Петрівка Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться у понеділок, 18 листопада, в такому порядку:
11.00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
12.00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Олега Богдадюка на Алеї Героїв міського кладовища.
«Щирі співчуття дружині загиблого Анні та синочку Назару, синам від першого шлюбу — Назарію та Вадиму, братам Ігорю, Сергію та Михайлу, сестрі Ірині, усім, хто знав і любив Олега Богдадюка», - написав міський голова Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Олег Богданюк
Сьогодні, 08:20
Північна Корея може відправити до РФ 100 тисяч військових
Сьогодні, 01:30