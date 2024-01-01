На війні загинув воїн з Волині Олег Богданюк

На війні загинув воїн з Волині Олег Богданюк
«На щиті» повернувся додому в рідний Ковель ще один Герой — гранатометник стрілецького батальйону військової частини А4674, сержант Олег Михайлович Богдадюк 1978 року народження.

Про це повідомив очільник Ковельської громади Ігор Чайка.

З квітня 2022 року воїн пройшов дорогами війни багато «гарячих» точок, а свій останній бій прийняв 11 листопада на Покровському напрямку, біля населеного пункту Петрівка Донецької області.

Прощання з воїном відбудеться у понеділок, 18 листопада, в такому порядку:

11.00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;

12.00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Олега Богдадюка на Алеї Героїв міського кладовища.

«Щирі співчуття дружині загиблого Анні та синочку Назару, синам від першого шлюбу — Назарію та Вадиму, братам Ігорю, Сергію та Михайлу, сестрі Ірині, усім, хто знав і любив Олега Богдадюка», - написав міський голова Ігор Чайка.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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