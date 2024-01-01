На війні загинув воїн з Волині Олег Богданюк

«На щиті» повернувся додому в рідний Ковель ще один Герой — гранатометник стрілецького батальйону військової частини А4674, сержант1978 року народження.Про це повідомив очільник Ковельської громадиЗ квітня 2022 року воїн пройшов дорогами війни багато «гарячих» точок, а свій останній бій прийняв 11 листопада на Покровському напрямку, біля населеного пункту Петрівка Донецької області.Прощання з воїном відбудеться у понеділок, 18 листопада, в такому порядку:11.00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;12.00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Олега Богдадюка на Алеї Героїв міського кладовища.«Щирі співчуття дружині загиблого Анні та синочку Назару, синам від першого шлюбу — Назарію та Вадиму, братам Ігорю, Сергію та Михайлу, сестрі Ірині, усім, хто знав і любив Олега Богдадюка», - написав міський голова Ігор Чайка.