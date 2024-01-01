Сьогодні на Волині не вимикатимуть світло

Сьогодні на Волині не вимикатимуть світло
Сьогодні, 18 листопада, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

"О 07:45 надійшла команда НЕК «Укренерго» на скасування відключення для усіх черг згідно із графіком на 18 листопада до отримання окремого розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

Інформуємо, що згідно з попереднім розпорядженням НЕК «Укренерго», графік сьогодні застосовувався лише для 6-ї черги з 6:00 до 07:00", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Світло, Волинь
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