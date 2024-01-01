На Бахмутському напрямку поліг Герой Микола Сліпушко, який переїхав із Сумщини на Волинь

На Бахмутському напрямку поліг Герой Микола Сліпушко, який переїхав із Сумщини на Волинь
На війні загинув уродженець Сумщини, який з родиною переїхав на Волинь, Микола Сліпушко.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Сьогодні у місто з боку Ковеля прибуває траурний кортеж із загиблим Героєм – молодшим лейтенантом Миколою Юрійовичем Сліпушком, 1979 року народження.

Командир стрілецького взводу поліг унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада.

Микола Сліпушко, родом із Сумщини, разом із сім’єю з початком війни знайшов прихисток у Володимирі. Був призваний на службу 27.04.2023 року.

Поховають Героя у Сумах.

Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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