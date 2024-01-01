На Бахмутському напрямку поліг Герой Микола Сліпушко, який переїхав із Сумщини на Волинь

Микола Сліпушко.



Про це Ігор Пальонка.



"Сьогодні у місто з боку Ковеля прибуває траурний кортеж із загиблим Героєм – молодшим лейтенантом Миколою Юрійовичем Сліпушком, 1979 року народження.



Командир стрілецького взводу поліг унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада.



Микола Сліпушко, родом із Сумщини, разом із сім’єю з початком війни знайшов прихисток у Володимирі. Був призваний на службу 27.04.2023 року.



Поховають Героя у Сумах.



Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув уродженець Сумщини, який з родиною переїхав на Волинь,Про це повідомив міський голова Володимира"Сьогодні у місто з боку Ковеля прибуває траурний кортеж із загиблим Героєм – молодшим лейтенантом Миколою Юрійовичем Сліпушком, 1979 року народження.Командир стрілецького взводу поліг унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада.Микола Сліпушко, родом із Сумщини, разом із сім’єю з початком війни знайшов прихисток у Володимирі. Був призваний на службу 27.04.2023 року.Поховають Героя у Сумах.Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.

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