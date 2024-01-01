На Бахмутському напрямку поліг Герой Микола Сліпушко, який переїхав із Сумщини на Волинь
Сьогодні, 10:06
На війні загинув уродженець Сумщини, який з родиною переїхав на Волинь, Микола Сліпушко.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Сьогодні у місто з боку Ковеля прибуває траурний кортеж із загиблим Героєм – молодшим лейтенантом Миколою Юрійовичем Сліпушком, 1979 року народження.
Командир стрілецького взводу поліг унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада.
Микола Сліпушко, родом із Сумщини, разом із сім’єю з початком війни знайшов прихисток у Володимирі. Був призваний на службу 27.04.2023 року.
Поховають Героя у Сумах.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Сьогодні у місто з боку Ковеля прибуває траурний кортеж із загиблим Героєм – молодшим лейтенантом Миколою Юрійовичем Сліпушком, 1979 року народження.
Командир стрілецького взводу поліг унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада.
Микола Сліпушко, родом із Сумщини, разом із сім’єю з початком війни знайшов прихисток у Володимирі. Був призваний на службу 27.04.2023 року.
Поховають Героя у Сумах.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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