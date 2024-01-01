​​У Сумах росіяни влучили в багатоповерхівку: 11 загиблих

​​У Сумах росіяни влучили в багатоповерхівку: 11 загиблих
Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах збільшилася до 11. Також є 89 поранених , у тому числі 10 дітей. Окупанти поцілили по багатоповерхівці.

Про це повідомили у ДСНС, Нацполіції, та Сумській облпрокуратурі.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей", – йдеться у повідомленні.

Згодом у прокуратурі уточнили, що всього є 63 поранених, у тому числі 10 дітей, а рятувальники зазначили, що кількість поранених становить 89 осіб.

Загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 5 жінок та 4 чоловіки. Пошкоджено 2 навчальні заклади, 13 будівель, зокрема, 90 квартир, 28 автомобілів.

18 та 19 листопада у Сумах – Дні жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 17 листопада.

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Теги: Суми, удар
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