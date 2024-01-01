Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 листопада. Після вихідних долар, євро і злотий виростуть у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,27 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,10 (+9 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,27 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,10 (+9 коп.)
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