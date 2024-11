«Дитяче Євробачення-2024»: яке місце посіла Україна у конкурсі

16 листопада в столиці Іспанії відгримів фінал конкурсу "Дитячого Євробачення-2024".За результатами голосування глядачів і суддів перемогу здобула Грузія. Таким чином країна стає рекордсменкою, адже вже вчетверте за всю історію "Дитячого Євробачення" Грузія займає перше місце. Цьогоріч її представлявз піснею-присвятою мамі To My Mom. За його виступ судді поставили 180 балів, а глядачі оцінили виступ у 59 балів, передає ТСН Друге місце посіла Португалія та її представницяз піснею "Esperança". Цікаво, що саме цій юній виконавиці напередодні музичного конкурсу єврофани пророкували перемогу.Тим часом представник від Українитеж гідно продемонстрував свою країну. Його пісня Hear Me Now підкорила потужним вокалом єврофанів, а сам хлопець не стримав сліз після виступу на сцені. Так, глядачі за яскравий номер і композицію про важливість дому присудили українцеві 81 бал, а журі – 122 бали. І у сумі 203 бали принесли Україні третє місце на "Дитячому Євробаченні-2024".До речі, це вперше за 11 років, коли Україна досягла таких блискучих результатів під час дитячого пісенного змагання і виборола "бронзу". Таку блискучу новину вже прокоментувала продюсерка цьогорічного дитячого Нацвідбору"Бронза. Вперше за 11 років. Звичайно ми хотіли перемоги, але ніхто не казав, що цей світ справедливий і талановитим все легко вдається. Ми з вами пишемо історію, у такий складний час показуємо силу у всьому. Дякуємо всій Україні, всім, хто голосував, всім захисникам. Я дуже хотіла, щоб тут звучала пісня про нашу боротьбу", - емоційно висловилася продюсерка національного відбору на "Дитяче Євробачення-2024" Світлана Тарабарова.