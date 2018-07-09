«Дитяче Євробачення 2023»: яке місце посіла Україна

«Дитяче Євробачення 2023»: яке місце посіла Україна
У Ніцці прогримів великий фінал Дитячого Євробачення. Цього року переможцем пісенного конкурсу знову стала представниця Франції - Zoé Clauzure.

Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.

Zoé Clauzure – авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер-версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано й викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids (Франція) у 2020 році й вже записала кілька синглів. Та найбільша її пристрасть – виступати на сцені.

На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.

9-річна українка Анастасія Димид посіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3.


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Теги: Дитяче Євробачення, Україна
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