«Дитяче Євробачення 2023»: яке місце посіла Україна

У Ніцці прогримів великий фінал Дитячого Євробачення. Цього року переможцем пісенного конкурсу знову стала представниця Франції -Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.Zoé Clauzure – авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер-версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано й викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids (Франція) у 2020 році й вже записала кілька синглів. Та найбільша її пристрасть – виступати на сцені.На другому місці опинилася Іспанія, учасницянабрала 201 бал.9-річна українкапосіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3.