«Дитяче Євробачення 2023»: яке місце посіла Україна

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У Ніцці прогримів великий фінал Дитячого Євробачення. Цього року переможцем пісенного конкурсу знову стала представниця Франції - Zoé Clauzure.
Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.
Zoé Clauzure – авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер-версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано й викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids (Франція) у 2020 році й вже записала кілька синглів. Та найбільша її пристрасть – виступати на сцені.
На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.
9-річна українка Анастасія Димид посіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3.
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Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.
Zoé Clauzure – авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер-версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано й викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids (Франція) у 2020 році й вже записала кілька синглів. Та найбільша її пристрасть – виступати на сцені.
На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.
9-річна українка Анастасія Димид посіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3.
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