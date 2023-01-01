Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці підрозділу.



Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині «насипають» окупантам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».



"У волинських тероборонівців вистачить завзяття бити ворога аж до повного звільнення української землі від здичавілих орків", - йдеться на сторінці бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни з Волині, які служать у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони, показали, як захищають Україну від російських окупантів.Про це йдеться на сторінці підрозділу.Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині «насипають» окупантам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис»."У волинських тероборонівців вистачить завзяття бити ворога аж до повного звільнення української землі від здичавілих орків", - йдеться на сторінці бригади.

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