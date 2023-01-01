Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО

Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
Воїни з Волині, які служать у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони, показали, як захищають Україну від російських окупантів.

Про це йдеться на сторінці підрозділу.

Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині «насипають» окупантам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».

"У волинських тероборонівців вистачить завзяття бити ворога аж до повного звільнення української землі від здичавілих орків", - йдеться на сторінці бригади.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
На Одещині через заметіль заклади освіти працюватимуть дистанційно
Сьогодні, 18:18
У Луцьку завершили дослідження нововідкритих крипт костелу XV століття. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Кордон України зі Словаччиною розблокували
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Волинянин пішов до війська у день хрещення онука Волинянин пішов до війська у день хрещення онука
24 жовтень, 21:54
Воїни з Волині самостійно тюнінгували американський гранатомет. ВІДЕО Воїни з Волині самостійно тюнінгували американський гранатомет. ВІДЕО
13 жовтень, 05:28
Волинські військові медики евакуювали більше сотні поранених захисників та надавали допомогу сотням цивільних Волинські військові медики евакуювали більше сотні поранених захисників та надавали допомогу сотням цивільних
12 жовтень, 21:56
Сила, що захистить своє: волинян запрошують ставати до лав 100 ОБрТро. ВІДЕО Сила, що захистить своє: волинян запрошують ставати до лав 100 ОБрТро. ВІДЕО
30 вересень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
 0
На Одещині через заметіль заклади освіти працюватимуть дистанційно
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку завершили дослідження нововідкритих крипт костелу XV століття. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
Кордон України зі Словаччиною розблокували
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8