Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
Воїни з Волині, які служать у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони, показали, як захищають Україну від російських окупантів.
Про це йдеться на сторінці підрозділу.
Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині «насипають» окупантам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».
"У волинських тероборонівців вистачить завзяття бити ворога аж до повного звільнення української землі від здичавілих орків", - йдеться на сторінці бригади.
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Про це йдеться на сторінці підрозділу.
Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині «насипають» окупантам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».
"У волинських тероборонівців вистачить завзяття бити ворога аж до повного звільнення української землі від здичавілих орків", - йдеться на сторінці бригади.
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