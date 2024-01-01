Ракетна атака 17 листопада: в Україні запроваджують екстрені відключення світла
Сьогодні, 09:42
В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Водночас у КМВА зазначили: у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід.
Цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.
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Про це повідомили у ДТЕК.
"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Водночас у КМВА зазначили: у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід.
Цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.
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