Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин, - NYT

Дональду Трампу створити посаду спецпосланця щодо миру в Україні. Сам Трамп наразі не відхилив, але й не погодив цю пропозицію.



Про це повідомляє



Видання наголосило, що Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. Раніше він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа.



Однак нещодавно, за даними джерел, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни.



Кілька людей, які знаходились разом з Трампом та Епштейном в той момент, здавалося, були шоковані ідеєю призначити пана Епштейна на важливу дипломатичну посаду. На додаток до браку дипломатичного досвіду, він зараз знаходиться під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля скасувати вибори 2020 року.



Водночас сам Епштейн заявив, що "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".



Джерела повідомили, що Трамп вислухав з очевидним інтересом та не відхилив пропозицію. Однак навіть попри це, він ще не погодився на це.



Нагадаємо, що нещодавно видання Fox News повідомило, що Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні.



Зауважимо також, що вчора український президент Володимир Зеленський наголосив, що за адміністрації Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Борис Епштейн, який народився в Росії, запропонував новообраному президенту СШАстворити посаду спецпосланця щодо миру в Україні. Сам Трамп наразі не відхилив, але й не погодив цю пропозицію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.Видання наголосило, що Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. Раніше він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа.Однак нещодавно, за даними джерел, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни.Кілька людей, які знаходились разом з Трампом та Епштейном в той момент, здавалося, були шоковані ідеєю призначити пана Епштейна на важливу дипломатичну посаду. На додаток до браку дипломатичного досвіду, він зараз знаходиться під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля скасувати вибори 2020 року.Водночас самзаявив, що "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".Джерела повідомили, що Трамп вислухав з очевидним інтересом та не відхилив пропозицію. Однак навіть попри це, він ще не погодився на це.Нагадаємо, що нещодавно видання Fox News повідомило, що Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні.Зауважимо також, що вчора український президентнаголосив, що за адміністрації Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.

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