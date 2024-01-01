На Волині заборонили вхід до стадіону, де загинув студент

У Локачах зупинили функціонування стадіону, на якому 23 жовтня стався нещасний випадок: хлопець впав з незакріплених футбольних воріт і загинув від травм.Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.«У зв'язку із трагічними подіями на стадіоні «Локачі», 30 жовтня виконавчий комітет селищної ради ухвалив рішення обмежити його функціонування та створити тимчасову комісію для обстеження об'єкта», – йдеться в повідомленні.З 30 жовтня на стадіоні «Локачі» заборонено проводити спортивні, навчальні, розважальні, культурні та інші масові заходи, а також відвідувати його територію.«Контроль за виконанням рішення здійснюватимуть представники поліції. Просимо жителів громади зрозуміти цю ситуацію і утриматися від відвідування стадіону «Локачі», – закликали в селищній раді.