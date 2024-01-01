Ціни оскаженіли: скільки коштують огірки та помідори на ринку у Луцьку

Ціни оскаженіли: скільки коштують огірки та помідори на ринку у Луцьку
На луцьких ринках – сезон домашньої городини. З усіх куточків області волиняни везуть свій врожай.

Хоч за вікном осінь, та все ж таки хочеться свіжого салату, проте зараз він буде коштувати не дешево. Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».

До слова, раніше ми інформували про те, що ціни на огірки в Україні зростають третій тиждень поспіль.

Ціна на огірки на ринку в Луцьку в середньому – 140 грн за кілограм. Помідори – вполовину дешевші – по від 70-75 грн до 100 грн за кілограм.

Маленькі помідори чері зараз теж виросли в ціні, бо привозні.

Тим часом ціна на капусту тримається вже майже місяць – 55 грн.

Чому здорожчали огірки та помідори

Місцева продавчиня каже, що сезон на місцевий огірок пройшов і зараз продають тепличні. Тому й виросла ціна. З помідорами така ж ситуація. На цей продукт вже пройшов сезон.

«Це ще наш український помідор. В кого із Закарпаття, в кого ще наш, волинський. Але на ринку вже є й привезені з Туреччини», – каже жінка.

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Теги: овочі, ціни
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