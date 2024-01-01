У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Сьогодні, 07:15
Станом на 16:00 31 жовтня у Луцьку ліквідували витоки на тепломережі.
Про це повідомляє «Луцьктепло».
Впродовж дня завершилися роботи з ліквідації витоку на подавальному трубопроводі теплової мережі, у зв’язку із яким опалення від початку сезону не було подано до житлового будинку на вул. Бібліотечній, 1. Нині мережу заповнено, що дозволить забезпечити опаленням мешканців будинку.
Наразі опаленням у Луцьку забезпечено усі дитсадки, школи, лікарняні заклади, установи й організації та житловий фонд, які споживають тепло централізовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Луцьктепло».
Впродовж дня завершилися роботи з ліквідації витоку на подавальному трубопроводі теплової мережі, у зв’язку із яким опалення від початку сезону не було подано до житлового будинку на вул. Бібліотечній, 1. Нині мережу заповнено, що дозволить забезпечити опаленням мешканців будинку.
Наразі опаленням у Луцьку забезпечено усі дитсадки, школи, лікарняні заклади, установи й організації та житловий фонд, які споживають тепло централізовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Сьогодні, 07:15
На Волині заборонили вхід до стадіону, де загинув студент
Сьогодні, 01:30
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00