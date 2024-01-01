У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі





Про це повідомляє «Луцьктепло».



Впродовж дня завершилися роботи з ліквідації витоку на подавальному трубопроводі теплової мережі, у зв’язку із яким опалення від початку сезону не було подано до житлового будинку на вул. Бібліотечній, 1. Нині мережу заповнено, що дозволить забезпечити опаленням мешканців будинку.



Наразі опаленням у Луцьку забезпечено усі дитсадки, школи, лікарняні заклади, установи й організації та житловий фонд, які споживають тепло централізовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 16:00 31 жовтня у Луцьку ліквідували витоки на тепломережі.Про це повідомляє «Луцьктепло».Впродовж дня завершилися роботи з ліквідації витоку на подавальному трубопроводі теплової мережі, у зв’язку із яким опалення від початку сезону не було подано до житлового будинку на вул. Бібліотечній, 1. Нині мережу заповнено, що дозволить забезпечити опаленням мешканців будинку.Наразі опаленням у Луцьку забезпечено усі дитсадки, школи, лікарняні заклади, установи й організації та житловий фонд, які споживають тепло централізовано.

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