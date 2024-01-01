У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі

У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Станом на 16:00 31 жовтня у Луцьку ліквідували витоки на тепломережі.

Про це повідомляє «Луцьктепло».

Впродовж дня завершилися роботи з ліквідації витоку на подавальному трубопроводі теплової мережі, у зв’язку із яким опалення від початку сезону не було подано до житлового будинку на вул. Бібліотечній, 1. Нині мережу заповнено, що дозволить забезпечити опаленням мешканців будинку.

Наразі опаленням у Луцьку забезпечено усі дитсадки, школи, лікарняні заклади, установи й організації та житловий фонд, які споживають тепло централізовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалювальний сезон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Сьогодні, 07:15
Ціни оскаженіли: скільки коштують огірки та помідори на ринку у Луцьку
Сьогодні, 05:14
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 – 2 листопада
Сьогодні, 03:11
На Волині заборонили вхід до стадіону, де загинув студент
Сьогодні, 01:30
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Через витоки на тепломережі ще 8 будинків у Луцьку без опалення Через витоки на тепломережі ще 8 будинків у Луцьку без опалення
30 жовтень, 08:20
Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію
21 жовтень, 21:45
Коли у домівки лучани «пустять» тепло Коли у домівки лучани «пустять» тепло
16 жовтень, 22:38
У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
14 жовтень, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Сьогодні, 07:15
 0
Ціни оскаженіли: скільки коштують огірки та помідори на ринку у Луцьку
Сьогодні, 05:14
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 – 2 листопада
Сьогодні, 03:11
 0
На Волині заборонили вхід до стадіону, де загинув студент
Сьогодні, 01:30
 0
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8