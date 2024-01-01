Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 – 2 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 – 2 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.В четвер, 31 жовтня, сонячна активність була з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без бур. У п'ятницю і суботу, 1 та 2 листопада, також не очікується підвищення сонячної активності.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.