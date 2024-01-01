Уночі сили ППО збили 31 дрон та ракету

Уночі сили ППО збили 31 дрон та ракету
У ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 "шахедів", 3 ракети Х-59/69. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Українська ППО збила 31 ворожий безпілотник та одну КАР Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Ворог завдав удару керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, "Шахеди" та дрони невстановленого типу запускав із напрямків Орел та Курськ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряній обороні вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта через активну протидію не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

За попередніми даними обійшлось без жертв. Однак унаслідок російської ракетно-дронової атаки через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств. Також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька легковик зіткнувся з автобусом. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Уночі сили ППО збили 31 дрон та ракету
Сьогодні, 09:15
На Волині продовжує дорожчати картопля
Сьогодні, 08:20
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов
Сьогодні, 10:22
Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД
31 жовтень, 18:23
У Луцьку попрощалися з двома захисниками України У Луцьку попрощалися з двома захисниками України
31 жовтень, 16:13
Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити
31 жовтень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов
Сьогодні, 10:22
 0
Новорічний декор бренду Komozja — вишуканість у кожній деталі
Сьогодні, 10:02
 0
У центрі Луцька легковик зіткнувся з автобусом. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
 0
Уночі сили ППО збили 31 дрон та ракету
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8