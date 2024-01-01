У центрі Луцька легковик зіткнувся з автобусом. ВІДЕО

Диспетчером муніципальної варти Луцької міської ради було зафіксовано чергову дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького, в якій зіткнулися маршрутне таксі та легковий автомобіль.Відео з місця події оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Словацького, не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості перед перестроюванням на праву смугу. В результаті цього він допустив зіткнення з автобусом ATAMAN.Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На місце події виїхали працівники поліції для встановлення всіх обставин ДТП.Згідно з п.10.1 Правил дорожнього руху України, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій зобов'язаний переконатися у безпечності своїх дій і відсутності загрози для інших учасників дорожнього руху. За порушення цієї норми передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція вищевказаної статті тягне за собою накладання штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.