У центрі Луцька легковик зіткнувся з автобусом. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Диспетчером муніципальної варти Луцької міської ради було зафіксовано чергову дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького, в якій зіткнулися маршрутне таксі та легковий автомобіль.
Відео з місця події оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.
Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Словацького, не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості перед перестроюванням на праву смугу. В результаті цього він допустив зіткнення з автобусом ATAMAN.
Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На місце події виїхали працівники поліції для встановлення всіх обставин ДТП.
Згідно з п.10.1 Правил дорожнього руху України, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій зобов'язаний переконатися у безпечності своїх дій і відсутності загрози для інших учасників дорожнього руху. За порушення цієї норми передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція вищевказаної статті тягне за собою накладання штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.
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Відео з місця події оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.
Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Словацького, не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості перед перестроюванням на праву смугу. В результаті цього він допустив зіткнення з автобусом ATAMAN.
Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На місце події виїхали працівники поліції для встановлення всіх обставин ДТП.
Згідно з п.10.1 Правил дорожнього руху України, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій зобов'язаний переконатися у безпечності своїх дій і відсутності загрози для інших учасників дорожнього руху. За порушення цієї норми передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція вищевказаної статті тягне за собою накладання штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.
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