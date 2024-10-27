На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов

На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов
На війні загинув мешканець Луцької громади Олександр Лунгов.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Житель селища Рокині Луцької міської територіальної громади Лунгов Олександр Петрович, 15.01.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону.

Солдат Лунгов Олександр Петрович загинув 27.10.2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Щирі співчуття рідним та близьким.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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