На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Лунгов

Олександр Лунгов.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель селища Рокині Луцької міської територіальної громади Лунгов Олександр Петрович, 15.01.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону.



Солдат Лунгов Олександр Петрович загинув 27.10.2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.



Щирі співчуття рідним та близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув мешканець Луцької громадиПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель селища Рокині Луцької міської територіальної громади Лунгов Олександр Петрович, 15.01.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону.Солдат Лунгов Олександр Петрович загинув 27.10.2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким.

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