Серцева недостатність: важлива інформація про захворювання





Серцева недостатність може бути гострою або прогресуючою. Перша форма потребує негайної медичної допомоги. Терапією буде приймання препаратів для контролю артеріального тиску, профілактики тромбозів. Придбати призначені ліки, наприклад,



Потенційні небезпеки: чому потрібно лікування

Гостра форма виникає внаслідок інфаркту міокарда, тампонади серця, різних інтоксикацій та травм. Цей стан потребує негайного лікування, адже є загрозливим для життя. Хронічна форма повільно, але стабільно прогресує. Може розвинутися на тлі супутніх захворювань або вікових змін.



Хвороба значно знижує якість життя та скорочує його тривалість. Ускладненнями можуть стати набряк легенів, тромбоемболія, ниркова недостатність та раптова смерть. Загалом навіть хронічна форма призводить до втрати працездатності, депресивних станів та зміни соціальної ролі. У разі навіть мінімальних симптомів та скарг на роботу серця потрібно звертатися до лікаря.



Симптоми та рекомендації щодо лікування

Початок хвороби може бути безсимптомним. Однак трохи пізніше з’являються такі ознаки:



задишка;

набряки;

кашель;

тахікардія;

збільшення ваги;

слабкість та швидка втомлюваність.

Також потрібно багато часу на відновлення навіть після незначних фізичних навантажень, артеріальний тиск стає нестабільним.



Пацієнт має пройти ЕКГ та УЗД серця, коронарографію та низку лабораторних досліджень крові. Після діагностування серцевої недостатності потрібно виявити причину, що її спровокувала. Надалі лікар призначає медикаментозне лікування.



Обов’язково коригують раціон, адже потрібно обмежити споживання солі, контролювати об’єм рідини та калорійність. Усунення простих вуглеводів та насичених жирів допоможе розвантажити серце та контролювати артеріальний тиск.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серцева недостатність останнім часом стає дуже поширеною хворобою. Її діагностують не тільки в літніх пацієнтів, старших за 60 років, а й у людей 50+. Серцеву недостатність провокують стреси, перенесені вірусні хвороби та ожиріння. Ці та інші чинники призводять до порушення основних функцій серця — насосної та скорочувальної.Серцева недостатність може бути гострою або прогресуючою. Перша форма потребує негайної медичної допомоги. Терапією буде приймання препаратів для контролю артеріального тиску, профілактики тромбозів. Придбати призначені ліки, наприклад, Корвітин , можна онлайн на сайті Аптека 9-1-1. Також потрібно оптимізувати спосіб життя та скоригувати порушення серцевого ритму.Гостра форма виникає внаслідок інфаркту міокарда, тампонади серця, різних інтоксикацій та травм. Цей стан потребує негайного лікування, адже є загрозливим для життя. Хронічна форма повільно, але стабільно прогресує. Може розвинутися на тлі супутніх захворювань або вікових змін.Хвороба значно знижує якість життя та скорочує його тривалість. Ускладненнями можуть стати набряк легенів, тромбоемболія, ниркова недостатність та раптова смерть. Загалом навіть хронічна форма призводить до втрати працездатності, депресивних станів та зміни соціальної ролі. У разі навіть мінімальних симптомів та скарг на роботу серця потрібно звертатися до лікаря.Початок хвороби може бути безсимптомним. Однак трохи пізніше з’являються такі ознаки:Також потрібно багато часу на відновлення навіть після незначних фізичних навантажень, артеріальний тиск стає нестабільним.Пацієнт має пройти ЕКГ та УЗД серця, коронарографію та низку лабораторних досліджень крові. Після діагностування серцевої недостатності потрібно виявити причину, що її спровокувала. Надалі лікар призначає медикаментозне лікування.Обов’язково коригують раціон, адже потрібно обмежити споживання солі, контролювати об’єм рідини та калорійність. Усунення простих вуглеводів та насичених жирів допоможе розвантажити серце та контролювати артеріальний тиск.

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