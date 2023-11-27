На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Сьогодні, 12:09
Слідчі з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 жовтня, близько 18 години, у селі Війниця Володимирського району. 44-річний водій автомобіля Skoda не врахував дорожню обстановку та наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм він помер на місці події. Особу загиблого встановили – це 56-річний житель Війниці.
На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 жовтня, близько 18 години, у селі Війниця Володимирського району. 44-річний водій автомобіля Skoda не врахував дорожню обстановку та наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм він помер на місці події. Особу загиблого встановили – це 56-річний житель Війниці.
На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.
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