На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка

Слідчі з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 жовтня, близько 18 години, у селі Війниця Володимирського району. 44-річний водій автомобіля Skoda не врахував дорожню обстановку та наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм він помер на місці події. Особу загиблого встановили – це 56-річний житель Війниці.На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.