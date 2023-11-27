На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка

На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Слідчі з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 жовтня, близько 18 години, у селі Війниця Володимирського району. 44-річний водій автомобіля Skoda не врахував дорожню обстановку та наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм він помер на місці події. Особу загиблого встановили – це 56-річний житель Війниці.

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого
Сьогодні, 12:23
П'яний волинянин викрав дві автівки: на одній з них - скоїв аварію
Сьогодні, 12:20
На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Сьогодні, 12:09
За жовтень росія випустила по Україні 2023 ударні дрони
Сьогодні, 11:34
Серцева недостатність: важлива інформація про захворювання
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста
18 червень, 12:50
На Волині водій пробив колесо і злетів з дороги На Волині водій пробив колесо і злетів з дороги
01 квітень, 10:45
На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій
11 січень, 10:45
На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
27 листопад, 2023, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого
Сьогодні, 12:23
 0
П'яний волинянин викрав дві автівки: на одній з них - скоїв аварію
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8