У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого

Поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство мешканця Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.30 жовтня ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них звернувся 23-річний житель села Буяни Луцького району з ножовим пораненням шиї. Як з’ясувалося, потерпілий отримав ушкодження під час конфлікту зі своїм знайомим. У медзакладі йому надали допомогу, наразі загрози життю чоловіка немає.Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на вбивство. Зловмиснику, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.Окрім цього, під час перевірки особи потерпілого виявилося, що він перебуває у розшуку за крадіжку та переховується від суду. Його також затримали, наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.