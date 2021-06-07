У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого

У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого
Поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство мешканця Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

30 жовтня ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них звернувся 23-річний житель села Буяни Луцького району з ножовим пораненням шиї. Як з’ясувалося, потерпілий отримав ушкодження під час конфлікту зі своїм знайомим. У медзакладі йому надали допомогу, наразі загрози життю чоловіка немає.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на вбивство. Зловмиснику, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Окрім цього, під час перевірки особи потерпілого виявилося, що він перебуває у розшуку за крадіжку та переховується від суду. Його також затримали, наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький район, конфлікт, ніж, знайомий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31
На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла
Сьогодні, 13:10
У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого
Сьогодні, 12:23
П'яний волинянин викрав дві автівки: на одній з них - скоїв аварію
Сьогодні, 12:20
На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід
07 червень, 2021, 12:07
У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО
06 грудень, 2020, 04:33
Волинянин одним ударом вбив знайомого Волинянин одним ударом вбив знайомого
10 вересень, 2019, 11:55
36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації 36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації
30 жовтень, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцькому районі під час конфлікту 23-річний хлопець вдарив ножем у шию свого знайомого
Сьогодні, 12:23
 0
П'яний волинянин викрав дві автівки: на одній з них - скоїв аварію
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині водій на смерть збив 56-річного чоловіка
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8