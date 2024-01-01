Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна

Сарапіна Валерія Васильовича, жителя села Мизове.



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"З перших днів війни мужній Герой боронив нашу землю від рашистської навали та підступний ворог відібрав його життя. Неможливо словами передати біль втрати… Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Воїна!" - йдеться в повідомленні.



Про дату, час та місце зустрічі та поховання Героя повідомимо додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя мужнього захисника, жителя села Мизове.Про це повідомили у Старовижівській громаді."З перших днів війни мужній Герой боронив нашу землю від рашистської навали та підступний ворог відібрав його життя. Неможливо словами передати біль втрати… Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Воїна!" - йдеться в повідомленні.Про дату, час та місце зустрічі та поховання Героя повідомимо додатково.

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