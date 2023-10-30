Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Сьогодні, 14:48
Судитимуть волинянина, який у Камені-Каширському кинув гранату в двох людей.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконного поводження із бойовими припасами.
За даними слідства, 43-річний житель Каменя-Каширського незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю обійстя та його дружині.
Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення. На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків і йому обирався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню ним нового злочину.
Наразі він перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконного поводження із бойовими припасами.
За даними слідства, 43-річний житель Каменя-Каширського незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю обійстя та його дружині.
Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення. На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків і йому обирався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню ним нового злочину.
Наразі він перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ
Сьогодні, 15:08
Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Сьогодні, 14:48
У селищі на Волині 36-річний чоловік організував наркобізнес
Сьогодні, 14:13
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31