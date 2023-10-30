Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей

Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Судитимуть волинянина, який у Камені-Каширському кинув гранату в двох людей.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконного поводження із бойовими припасами.

За даними слідства, 43-річний житель Каменя-Каширського незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю обійстя та його дружині.

Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення. На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків і йому обирався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню ним нового злочину.

Наразі він перебуває під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, граната, подвір'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ
Сьогодні, 15:08
Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Сьогодні, 14:48
У селищі на Волині 36-річний чоловік організував наркобізнес
Сьогодні, 14:13
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31
На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Волинянина, який кинув гранату в двох людей, взяли під варту Волинянина, який кинув гранату в двох людей, взяли під варту
16 липень, 16:00
У 48-річного волинянина вдома знайшли гранату та набої У 48-річного волинянина вдома знайшли гранату та набої
15 квітень, 15:06
29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів 29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів
30 жовтень, 2023, 15:16
Волинянин продавав гранати та патрони, які знайшов біля водойми у Боголюбах Волинянин продавав гранати та патрони, які знайшов біля водойми у Боголюбах
15 жовтень, 2023, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ
Сьогодні, 15:08
 0
Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Сьогодні, 14:48
 0
Пусети — найкращий вибір для будь-якої події
Сьогодні, 14:17
 0
У селищі на Волині 36-річний чоловік організував наркобізнес
Сьогодні, 14:13
 0
Обірвалося життя Героя з Волині Валерія Сарапіна
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8