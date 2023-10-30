Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей

Судитимуть волинянина, який у Камені-Каширському кинув гранату в двох людей.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконного поводження із бойовими припасами.За даними слідства, 43-річний житель Каменя-Каширського незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю обійстя та його дружині.Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення. На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків і йому обирався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню ним нового злочину.Наразі він перебуває під вартою.