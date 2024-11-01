На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років

На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років
У понеділок, 28 жовтня, на фронті, захищаючи Україну, загинув 26-річний Андрій “Воробєй” Романюк.

Про це повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар, пише LB.ua.

Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.

Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.

2 листопада прощання буде у Вінниці.

10:00 – прощання біля будинку 11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)12:00 - Сабарівське кладовище.
На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років
На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років



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Теги: Росія, Україна, війна
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