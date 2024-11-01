На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років
Сьогодні, 15:35
У понеділок, 28 жовтня, на фронті, захищаючи Україну, загинув 26-річний Андрій “Воробєй” Романюк.
Про це повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар, пише LB.ua.
Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.
Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.
2 листопада прощання буде у Вінниці.
10:00 – прощання біля будинку 11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)12:00 - Сабарівське кладовище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар, пише LB.ua.
Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.
Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.
2 листопада прощання буде у Вінниці.
10:00 – прощання біля будинку 11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)12:00 - Сабарівське кладовище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На «Щиті» повертаються у рідний Ковель наші Герої Олег Подліпінський та Роман Рибчук
Сьогодні, 15:43
На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років
Сьогодні, 15:35
Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ
Сьогодні, 15:08
Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
Сьогодні, 14:48