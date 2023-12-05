За ухилення від призову волинянина засудили на 3 роки позбавлення волі





Як зазначили у вироку, чоловік, який працює електрозварювальником на приватному підприємстві, визнав свою провину лише частково, пише



Як стало відомо із матеріалів справи, обвинувачений перебуває на військовому обліку із 2019 року. 31 жовтня 2023 року чоловік відмовився отримувати повістку, згідно із якою наступного дня мав з'явитися у пункт збору для відправки у частину.



На суді волинянин розповів, що у 2022 році вперше отримав повістку, військово-лікарська комісія тоді визнала його обмежено придатним до військової служби. У липні 2023 року він знову отримав повістку. Тоді, зі слів чоловіка, лікарі ВЛК відправили його додому.



Обвинувачений сказав, що відмовився від чергової бойової повістки, бо утримує неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Також, з його слів, він має суттєві проблеми зі здоров'ям, але групи інвалідності не оформлював, документів, які б підтверджували захворювання, немає.



Під час судового засідання заслухали ряд свідків, зокрема і кількох членів ВЛК, які обстежували чоловіка. Так, невропатолог Іваничівської багатопрофільної лікарні розповів, що під час проходження комісії обвинувачений скаржився на болі у поперековій ділянці хребта, його обстежили на магнітно-резонансному томографі, але не знайшли значних проблем зі здоров'ям.



В суді зазначили, що вирок про позбавлення волі чоловік може оскаржити у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іваничівський районний суд на Волині засудив на 3 роки позбавлення волі військовозобов'язаного, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу.Як зазначили у вироку, чоловік, який працює електрозварювальником на приватному підприємстві, визнав свою провину лише частково, пише Суспільне Як стало відомо із матеріалів справи, обвинувачений перебуває на військовому обліку із 2019 року. 31 жовтня 2023 року чоловік відмовився отримувати повістку, згідно із якою наступного дня мав з'явитися у пункт збору для відправки у частину.На суді волинянин розповів, що у 2022 році вперше отримав повістку, військово-лікарська комісія тоді визнала його обмежено придатним до військової служби. У липні 2023 року він знову отримав повістку. Тоді, зі слів чоловіка, лікарі ВЛК відправили його додому.Обвинувачений сказав, що відмовився від чергової бойової повістки, бо утримує неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Також, з його слів, він має суттєві проблеми зі здоров'ям, але групи інвалідності не оформлював, документів, які б підтверджували захворювання, немає.Під час судового засідання заслухали ряд свідків, зокрема і кількох членів ВЛК, які обстежували чоловіка. Так, невропатолог Іваничівської багатопрофільної лікарні розповів, що під час проходження комісії обвинувачений скаржився на болі у поперековій ділянці хребта, його обстежили на магнітно-резонансному томографі, але не знайшли значних проблем зі здоров'ям.В суді зазначили, що вирок про позбавлення волі чоловік може оскаржити у Волинському апеляційному суді.

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