На «Щиті» повертаються у рідний Ковель наші Герої Олег Подліпінський та Роман Рибчук

На «Щиті» повертаються у рідний Ковель наші Герої Олег Подліпінський та Роман Рибчук
На жаль, знову маємо сумні новини з фронту. На "Щиті" повертаються у рідне місто наші Герої — заступник командира 3-ої механізованої роти, старший лейтенант Олег Олександрович Подліпінський та стрілець-санітар, солдат Роман Олександрович Рибчук.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Героїв-захисників проведемо в останню земну дорогу завтра, 2 листопада.

Прощання з нашими Воїнами відбудеться за таким порядком:

• 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;

• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Останнім місцем спочинку Воїнів стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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