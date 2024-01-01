На «Щиті» повертаються у рідний Ковель наші Герої Олег Подліпінський та Роман Рибчук
Сьогодні, 15:43
На жаль, знову маємо сумні новини з фронту. На "Щиті" повертаються у рідне місто наші Герої — заступник командира 3-ої механізованої роти, старший лейтенант Олег Олександрович Подліпінський та стрілець-санітар, солдат Роман Олександрович Рибчук.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Героїв-захисників проведемо в останню земну дорогу завтра, 2 листопада.
Прощання з нашими Воїнами відбудеться за таким порядком:
• 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Останнім місцем спочинку Воїнів стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Героїв-захисників проведемо в останню земну дорогу завтра, 2 листопада.
Прощання з нашими Воїнами відбудеться за таким порядком:
• 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Останнім місцем спочинку Воїнів стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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