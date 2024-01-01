На «Щиті» повертаються у рідний Ковель наші Герої Олег Подліпінський та Роман Рибчук





Про це Ігор Чайка.



"Героїв-захисників проведемо в останню земну дорогу завтра, 2 листопада.



Прощання з нашими Воїнами відбудеться за таким порядком:



• 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;



• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Останнім місцем спочинку Воїнів стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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