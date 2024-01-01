Чи справді графіки відключень можуть повернутися вже наступного тижня — відповіло «Укренерго»

Володимир Величко заявив, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня. «Укренерго» заперечило.



Про це йдеться в заяві енергокомпанії, пише



Величко розповідав агентству «Інтерфакс-Україна», що відключення світла можуть повернутися через значне зниження температури.



В «Укренерго» сказали, що зміна погоди наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Однак чи знадобиться через це застосування відключень, спрогнозувати може лише сама енергокомпанія, яка таких прогнозів не надавала.



«Станом на сьогодні підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає», — запевнили там.



Оператор запевнив, що спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями «робить усе можливе», щоб необхідності застосовувати відключення не було.



«Укренерго» закликало експертів та посадовців енергетичних компаній утриматись від коментарів, що «виходять за межі їхньої компетенції».



Яка ситуація в енергосистемі?



Наразі енергосистема залишається збалансованою та продовжує відновлюватися після дев’яти масованих атак.



Президент України Володимир Зеленський розповідав, що війська рф зруйнували всю українську теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру. Потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла узимку.



Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що понад 99% житлових будинків готові до опалювального сезону, а серед шкіл, садочків та лікарень кількість готових до зими теж «наближається до 100%». Він також запевнив, що накопичених ресурсів газу та вугілля буде достатньо для проходження зими, а всі 9 енергоблоків АЕС, підконтрольні Україні, працюють.



Попри можливі проблеми з енергозабезпеченням, опитування показує, що майже 90% українців не планують залишати своє місце проживання на осінньо-зимовий період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Член наглядової ради компанії «Центренерго»заявив, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня. «Укренерго» заперечило.Про це йдеться в заяві енергокомпанії, пише Громадське Величко розповідав агентству «Інтерфакс-Україна», що відключення світла можуть повернутися через значне зниження температури.В «Укренерго» сказали, що зміна погоди наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Однак чи знадобиться через це застосування відключень, спрогнозувати може лише сама енергокомпанія, яка таких прогнозів не надавала.«Станом на сьогодні підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає», — запевнили там.Оператор запевнив, що спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями «робить усе можливе», щоб необхідності застосовувати відключення не було.«Укренерго» закликало експертів та посадовців енергетичних компаній утриматись від коментарів, що «виходять за межі їхньої компетенції».Наразі енергосистема залишається збалансованою та продовжує відновлюватися після дев’яти масованих атак.Президент Українирозповідав, що війська рф зруйнували всю українську теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру. Потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла узимку.Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.Прем’єр-міністрповідомляв, що понад 99% житлових будинків готові до опалювального сезону, а серед шкіл, садочків та лікарень кількість готових до зими теж «наближається до 100%». Він також запевнив, що накопичених ресурсів газу та вугілля буде достатньо для проходження зими, а всі 9 енергоблоків АЕС, підконтрольні Україні, працюють.Попри можливі проблеми з енергозабезпеченням, опитування показує, що майже 90% українців не планують залишати своє місце проживання на осінньо-зимовий період.

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