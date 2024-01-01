На Волині горіли дві господарські будівлі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Війниця, які о 19:11 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожеж — коротке замикання електромережі.



1 листопада о 00:39 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі в с. Березолуки Луцького району. На місце пожежі спрямували рятувальників 3-ї ДПРЧ міста Рожище та працівників МПО Доросині, які за допомогою двох спеціальних пожежних стволів о 03:35 ліквідували пожежу. Потерпілих немає, причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 жовтня о 17:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Яковичі Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та працівники місцевої пожежної команди с. Війниця, які о 19:11 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожеж — коротке замикання електромережі.1 листопада о 00:39 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі в с. Березолуки Луцького району. На місце пожежі спрямували рятувальників 3-ї ДПРЧ міста Рожище та працівників МПО Доросині, які за допомогою двох спеціальних пожежних стволів о 03:35 ліквідували пожежу. Потерпілих немає, причина пожежі встановлюється.

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