Низка держав зобов'язалися допомагати повертати полонених та депортованих українців

Низка держав зобов'язалися допомагати повертати полонених та депортованих українців
Учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка проходила у канадському Монреалі, схвалили Спільне комюніке, згідно із яким вони зобов'язуються сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців.

Про це пише LB.ua.

"Комюніке відображає спільний комплекс принципів, якими учасники конференції керуватимуться надалі, засвідчує непохитну підтримку перемоги України та засуджує будь-яку країну, яка допомагає Росії здійснювати її агресію", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Учасники погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій. Один із найважливіших пунктів – пошук довірених країн-посередників для переговорів із Росією щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому.

Також із допомогою посередників запропонували створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які очікує багато українських сімей. За його словами, створена мережа – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати Україні у справі повернення дітей.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Зокрема, Катар, Ватикан та Південна Африка будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей, а Катар та Литва – транзитними країнами для повернення їх додому. Об’єднані Арабські Емірати залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими.

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених. Крім того, через стратегічні комунікаційні кампанії поширюватимуть інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження Росії з українськими цивільними та військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до військовополонених українців та їхньої участі у поверненні депортованих дітей.

Цим заходом Україна з десятками країн-партнерів завершує проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру. Із серпня до листопада відбулося дев’ять таких зустрічей, після кожної з яких було ухвалене Спільне комюніке.

На основі всіх цих напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру. Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.

На цій же конференції звільнені з полону українці розповіли про катування, які проти них застосовували росіяни.

Раніше Лубінець заявив, що є нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону, та визначається країна-покровителька, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території Росії.

За словами президента, Росія продовжує утримувати в тюрмах і таборах тисячі українців. Станом 21 жовтня із полону звільнили понад 3700 людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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