США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів





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Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.



До пакета, серед іншого, увійшли боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS, ракети Stinger, мобільні ракетні системи c-UAS, боєприпаси класу "повітря-земля", 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.



Також у переліку Міноборони США згадуються бронетранспортери Stryker, стрілецька зброя та боєприпаси, медичне обладнання, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.



"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – додали в Пентагоні.



Нинішній пакет озброєнь для України глава американського Міноборони Ллойд Остін анонсував напередодні, 31 жовтня.



Попередній пакет військової допомоги на $400 млн оголосив 21 жовтня Остін під час візиту до Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони США в п’ятницю, 1 листопада, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону.Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.До пакета, серед іншого, увійшли боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS, ракети Stinger, мобільні ракетні системи c-UAS, боєприпаси класу "повітря-земля", 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.Також у переліку Міноборони США згадуються бронетранспортери Stryker, стрілецька зброя та боєприпаси, медичне обладнання, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування."Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – додали в Пентагоні.Нинішній пакет озброєнь для України глава американського Міноборони Ллойд Остін анонсував напередодні, 31 жовтня.Попередній пакет військової допомоги на $400 млн оголосив 21 жовтня Остін під час візиту до Києва.

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