Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 листопада



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ., вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-9°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8°.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ., вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-9°.

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