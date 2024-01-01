Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 листопада

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ., вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-9°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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