Волинська громада передала для ЗСУ дронів на понад 9 мільйонів

Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 355 дронів на понад 9,5 мільйонів гривень.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці."Щодня українські військовослужбовці потребують засобів, які допомагають виконувати бойові завдання. Особливо потрібними є дрони, які показали свою ефективність на полі бою", - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.Відтак, нещодавно для потреб ЗСУ Боратинська громада передала:- 30 одиниць ⁠Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 235 000 грн;- 25 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 4 010 625 грн;- 300 одиниць ⁠БПЛа FPV-типу та комплектуючі до них загальною вартістю 3 342 700 грн.