Волинська громада передала для ЗСУ дронів на понад 9 мільйонів
Сьогодні, 21:16
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 355 дронів на понад 9,5 мільйонів гривень.
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Щодня українські військовослужбовці потребують засобів, які допомагають виконувати бойові завдання. Особливо потрібними є дрони, які показали свою ефективність на полі бою", - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Відтак, нещодавно для потреб ЗСУ Боратинська громада передала:
- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 235 000 грн;
- 25 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 4 010 625 грн;
- 300 одиниць БПЛа FPV-типу та комплектуючі до них загальною вартістю 3 342 700 грн.
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Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Щодня українські військовослужбовці потребують засобів, які допомагають виконувати бойові завдання. Особливо потрібними є дрони, які показали свою ефективність на полі бою", - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Відтак, нещодавно для потреб ЗСУ Боратинська громада передала:
- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 235 000 грн;
- 25 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 4 010 625 грн;
- 300 одиниць БПЛа FPV-типу та комплектуючі до них загальною вартістю 3 342 700 грн.
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