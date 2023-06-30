Волинська громада передала для ЗСУ дронів на понад 9 мільйонів

Волинська громада передала для ЗСУ дронів на понад 9 мільйонів
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 355 дронів на понад 9,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

"Щодня українські військовослужбовці потребують засобів, які допомагають виконувати бойові завдання. Особливо потрібними є дрони, які показали свою ефективність на полі бою", - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.

Відтак, нещодавно для потреб ЗСУ Боратинська громада передала:
- 30 одиниць ⁠Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 235 000 грн;
- 25 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 4 010 625 грн;
- 300 одиниць ⁠БПЛа FPV-типу та комплектуючі до них загальною вартістю 3 342 700 грн.

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Теги: Боратинська громада, дрони, ЗСУ, допомога
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