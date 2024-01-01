У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО





Як розповіла Наталія Кірик, в першу чергу під час ярмарку збиратимуть гроші на маскувальні сітки, на їх виготовлення щомісяця волонтери витрачають понад 20 тисяч гривень.



"Є бригади, які попросили антидронові ванільки, цукорки, таке що може допомогти на позиціях, потрібні антени, потрібні комплектуючі до дронів, РЕБи, потрібно все", — додала Наталія Кірик.



На ярмарок, кажуть волонтери, готують ляльки-мотанки, українські віночки, безпрограшні лотерейки, страви з вогню і патріотичну вечірку.



Зі слів засновниці благодійного осередку, до організації долучилась чи не кожна сім'я в селі. Люди об'єдналися влітку 2024 року, в момент коли син Наталії Кірик, який служить у війську, звернувся із запитом на маскувальні сітки.



Ірина Дячук приходить в осередок щоранку і часто затримується до пізньої години, бо робота завжди є.



"Я розуміла, що треба йти, допомагати, бо в мене брат рідній з першого дня там, — говорить жінка. — Гуртом і батька легше бити. Хтось не вміє плести сітки, старші люди приходять ріжуть. Всім є робота і діти маленькі приходять теж плетуть".



Дружина військовослужбовця Оксана Савчук каже, що час, проведений у волонтерському осередку відволікає від поганих думок, тому вона закликає усіх приєднуватись до волонтерства.



"Приходьте, допомагайте, я не розумію як можна лежати на дивані. Дві години в день, думаю, можна виділити", — вважає волонтерка.



Як зазначила Наталія Кірик, ярмарок, до якого готуються волонтери, відбудеться у неділю, 3 листопада у селі Баїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Баїв Боратинської громади готуються до благодійної ярмарки, організованої волонтерами з осередку "Баївські павучки".Як розповіла Суспільному засновниця, в першу чергу під час ярмарку збиратимуть гроші на маскувальні сітки, на їх виготовлення щомісяця волонтери витрачають понад 20 тисяч гривень."Є бригади, які попросили антидронові ванільки, цукорки, таке що може допомогти на позиціях, потрібні антени, потрібні комплектуючі до дронів, РЕБи, потрібно все", — додала Наталія Кірик.На ярмарок, кажуть волонтери, готують ляльки-мотанки, українські віночки, безпрограшні лотерейки, страви з вогню і патріотичну вечірку.Зі слів засновниці благодійного осередку, до організації долучилась чи не кожна сім'я в селі. Люди об'єдналися влітку 2024 року, в момент коли син Наталії Кірик, який служить у війську, звернувся із запитом на маскувальні сітки.приходить в осередок щоранку і часто затримується до пізньої години, бо робота завжди є."Я розуміла, що треба йти, допомагати, бо в мене брат рідній з першого дня там, — говорить жінка. — Гуртом і батька легше бити. Хтось не вміє плести сітки, старші люди приходять ріжуть. Всім є робота і діти маленькі приходять теж плетуть".Дружина військовослужбовцякаже, що час, проведений у волонтерському осередку відволікає від поганих думок, тому вона закликає усіх приєднуватись до волонтерства."Приходьте, допомагайте, я не розумію як можна лежати на дивані. Дві години в день, думаю, можна виділити", — вважає волонтерка.Як зазначила Наталія Кірик, ярмарок, до якого готуються волонтери, відбудеться у неділю, 3 листопада у селі Баїв.

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