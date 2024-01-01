У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО

У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО
У селі Баїв Боратинської громади готуються до благодійної ярмарки, організованої волонтерами з осередку "Баївські павучки".

Як розповіла Суспільному засновниця Наталія Кірик, в першу чергу під час ярмарку збиратимуть гроші на маскувальні сітки, на їх виготовлення щомісяця волонтери витрачають понад 20 тисяч гривень.
У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО

"Є бригади, які попросили антидронові ванільки, цукорки, таке що може допомогти на позиціях, потрібні антени, потрібні комплектуючі до дронів, РЕБи, потрібно все", — додала Наталія Кірик.

На ярмарок, кажуть волонтери, готують ляльки-мотанки, українські віночки, безпрограшні лотерейки, страви з вогню і патріотичну вечірку.

Зі слів засновниці благодійного осередку, до організації долучилась чи не кожна сім'я в селі. Люди об'єдналися влітку 2024 року, в момент коли син Наталії Кірик, який служить у війську, звернувся із запитом на маскувальні сітки.

Ірина Дячук приходить в осередок щоранку і часто затримується до пізньої години, бо робота завжди є.

"Я розуміла, що треба йти, допомагати, бо в мене брат рідній з першого дня там, — говорить жінка. — Гуртом і батька легше бити. Хтось не вміє плести сітки, старші люди приходять ріжуть. Всім є робота і діти маленькі приходять теж плетуть".
У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО

Дружина військовослужбовця Оксана Савчук каже, що час, проведений у волонтерському осередку відволікає від поганих думок, тому вона закликає усіх приєднуватись до волонтерства.
У селі біля Луцька «Баївські павучки» організовують ярмарок. ВІДЕО

"Приходьте, допомагайте, я не розумію як можна лежати на дивані. Дві години в день, думаю, можна виділити", — вважає волонтерка.

Як зазначила Наталія Кірик, ярмарок, до якого готуються волонтери, відбудеться у неділю, 3 листопада у селі Баїв.


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Теги: Волинь, Баїв, Луцьк, війна, волонтерство
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