Одна країна готова стати державою-покровителем України

Одна країна готова стати державою-покровителем України
Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Кореспондент", посилаючись на МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що нині проводиться відповідна робота, "щоб це стало можливим".

"На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - розповів очільник відомства.

Урядовець нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

За його словами, нині триває робота над тим, щоб повернути українців з Росії та забезпечити належне ставлення до них.

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Теги: політика, Україна, допомога, росія, війна
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