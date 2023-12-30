Одна країна готова стати державою-покровителем України

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.Про це заявив міністр закордонних справ України, повідомляє "Кореспондент", посилаючись на МЗС України.Міністр закордонних справ Українипояснив, що нині проводиться відповідна робота, "щоб це стало можливим"."На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - розповів очільник відомства.Урядовець нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.За його словами, нині триває робота над тим, щоб повернути українців з Росії та забезпечити належне ставлення до них.