Польща пропонує Україну купувати у неї військову техніку в кредит

Радослав Сікорський заявив про можливість кредитних закупівель військової техніки у польських виробників. Кредит можна буде повернути після завершення війни та відбудови України.



Польща пропонує Україні купувати у неї озброєння в кредит. Про це повідомляє Polsat News, передає



Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про готовність своєї країни підтримати Україну в оборонних закупівлях. За його словами, Польща пропонує Україні можливість придбати військову техніку у польських виробників у кредит, який можна буде повернути після завершення війни та відбудови.



"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - зазначив Радослав Сікорський.



Сікорський додав, що Польща, як сусід України, усвідомлює важливість посилення української обороноздатності, зокрема, через підтримку західних демократій. Він наголосив, що Польща і надалі залишатиметься надійним партнером України, попри усі складнощі, які постали через війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщізаявив про можливість кредитних закупівель військової техніки у польських виробників. Кредит можна буде повернути після завершення війни та відбудови України.Польща пропонує Україні купувати у неї озброєння в кредит. Про це повідомляє Polsat News, передає УНН Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про готовність своєї країни підтримати Україну в оборонних закупівлях. За його словами, Польща пропонує Україні можливість придбати військову техніку у польських виробників у кредит, який можна буде повернути після завершення війни та відбудови."Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - зазначив Радослав Сікорський.Сікорський додав, що Польща, як сусід України, усвідомлює важливість посилення української обороноздатності, зокрема, через підтримку західних демократій. Він наголосив, що Польща і надалі залишатиметься надійним партнером України, попри усі складнощі, які постали через війну.

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