У дитсадках і школах Волині впроваджують ізраїльську методику подолання стресу





Завдяки грі, творчості та спостереженням за природою діти 4–7 років зміцнюють психологічну стійкість в умовах війни та долають негативні наслідки років дистанційного навчання, - пише



Програму адаптував Український фонд «Благополуччя дітей» в партнерстві з Дитячим фондом Німеччини за фінансування Німецького федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.



За оцінками ЮНІСЕФ, 1,5 мільйона українських дітей мають ризик розвитку депресії, тривожності, ПТСР та інших розладів. Крім цього, у дошкільнят та учнів молодшої школи загострилися проблеми з соціалізацією, які почалися ще з часів пандемії коронавірусу. Методика «Цілющий ліс» допомагає впоратися з цими викликами.



«Наша програма — це 12 сесій, більшість з яких діти проводять надворі: вони граються, вигадують особливі ритуали й символи, спостерігають за змінами у природі, будують своє безпечне місце. У програмі закладено формування товариськості, взаємопідтримки, роботи задля спільної мети. В кожній сесії є вправи, які здаються простими, але мають глибокий психологічний сенс», — розповідає Юлія Малієнко, координаторка проєкту з Українського фонду «Благополуччя дітей».



Протягом 2024 року методику «Цілющий ліс» успішно апробували у 12 закладах освіти у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. У кожному навчальному закладі вихователі та вчителі зауважили позитивні зміни у поведінці дітей та взаємодії у колективі, зокрема у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 Луцької міської ради та ЗДО №13.



«На початку сесій у групі були діти, які запиналися, гризли нігті, смоктали пальці, але завдяки взаємодії з природою ці психосоматичні проблеми зникли. Батьки також помічають, що після завершення сесій Цілющого лісу їхні діти стати більш відкриті та краще справляються з емоціями», — ділиться враженнями Лідія Курило, методистка і фасилітаторка «Цілющого лісу» у дитячому садочку № 22 у місті Луцьк.



В основі програми лежить терапія природним середовищем. Кожна дитина, стверджують автори методики Роні Бергер та Мулі Лахад, має від народження потенціал життєстійкості, треба тільки навчитися його використовувати.



«Головна вчителька, головна вихователька, головна цілителька в нашій програмі — Природа. Роль фасилітатора — підтримати дитину, створити безпечний простір для того, щоб вона взаємодіяла з природою і своїм внутрішнім світом», — розповідає Олена Нагула, дитячий психолог і методистка проєкту, і додає: для такої делікатної роботи необхідно пройти спеціальну підготовку.



Зараз у Волинській та інших цільових областях проєктоу стартували тренінги для нової хвилі освітян, які хочуть застосовувати методику «Цілющий ліс». Наступного року вихователі та вчителі, які успішно завершать всі етапи навчання, впроваджуватимуть програму у своїх регіонах.



За додатковою інформацією звертайтеся до Анни Негоди, менеджерки зі зв’язків з громадськістю Українського фонду «Благополуччя дітей»:



Довідково. Проєкт «Зміцнення життєстійкості та покращення психічного здоров'я дітей в Україні шляхом впровадження тренінгової програми для освітян» упроваджується Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд “Благополуччя дітей» в партнерстві з Дитячим фондом Німеччини ChildFund Deutschland за фінансування Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).



Офіційний дозвіл на використання методики в Україні отриманий особисто від співавтора Мулі Лахада та видавництва HODDER & STOUGHTON LIMITED.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дитячих садках і школах Волинської області впроваджують ізраїльську методику «Цілющий ліс».Завдяки грі, творчості та спостереженням за природою діти 4–7 років зміцнюють психологічну стійкість в умовах війни та долають негативні наслідки років дистанційного навчання, - пише Район.Освіта. Програму адаптував Український фонд «Благополуччя дітей» в партнерстві з Дитячим фондом Німеччини за фінансування Німецького федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.За оцінками ЮНІСЕФ, 1,5 мільйона українських дітей мають ризик розвитку депресії, тривожності, ПТСР та інших розладів. Крім цього, у дошкільнят та учнів молодшої школи загострилися проблеми з соціалізацією, які почалися ще з часів пандемії коронавірусу. Методика «Цілющий ліс» допомагає впоратися з цими викликами.«Наша програма — це 12 сесій, більшість з яких діти проводять надворі: вони граються, вигадують особливі ритуали й символи, спостерігають за змінами у природі, будують своє безпечне місце. У програмі закладено формування товариськості, взаємопідтримки, роботи задля спільної мети. В кожній сесії є вправи, які здаються простими, але мають глибокий психологічний сенс», — розповідає, координаторка проєкту з Українського фонду «Благополуччя дітей».Протягом 2024 року методику «Цілющий ліс» успішно апробували у 12 закладах освіти у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. У кожному навчальному закладі вихователі та вчителі зауважили позитивні зміни у поведінці дітей та взаємодії у колективі, зокрема у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 Луцької міської ради та ЗДО №13.«На початку сесій у групі були діти, які запиналися, гризли нігті, смоктали пальці, але завдяки взаємодії з природою ці психосоматичні проблеми зникли. Батьки також помічають, що після завершення сесій Цілющого лісу їхні діти стати більш відкриті та краще справляються з емоціями», — ділиться враженнями Лідія Курило, методистка і фасилітаторка «Цілющого лісу» у дитячому садочку № 22 у місті Луцьк.В основі програми лежить терапія природним середовищем. Кожна дитина, стверджують автори методики Роні Бергер та Мулі Лахад, має від народження потенціал життєстійкості, треба тільки навчитися його використовувати.«Головна вчителька, головна вихователька, головна цілителька в нашій програмі — Природа. Роль фасилітатора — підтримати дитину, створити безпечний простір для того, щоб вона взаємодіяла з природою і своїм внутрішнім світом», — розповідає Олена Нагула, дитячий психолог і методистка проєкту, і додає: для такої делікатної роботи необхідно пройти спеціальну підготовку.Зараз у Волинській та інших цільових областях проєктоу стартували тренінги для нової хвилі освітян, які хочуть застосовувати методику «Цілющий ліс». Наступного року вихователі та вчителі, які успішно завершать всі етапи навчання, впроваджуватимуть програму у своїх регіонах.За додатковою інформацією звертайтеся до, менеджерки зі зв’язків з громадськістю Українського фонду «Благополуччя дітей»: [email protected] , +380957460997Довідково. Проєкт «Зміцнення життєстійкості та покращення психічного здоров'я дітей в Україні шляхом впровадження тренінгової програми для освітян» упроваджується Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд “Благополуччя дітей» в партнерстві з Дитячим фондом Німеччини ChildFund Deutschland за фінансування Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).Офіційний дозвіл на використання методики в Україні отриманий особисто від співавтора Мулі Лахада та видавництва HODDER & STOUGHTON LIMITED.

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