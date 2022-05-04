У Луцьку вантажівка-міксер розлила бетон на дорозі. ВІДЕО

В обласному центрі Волині автомобіль-міксер забруднила проїзну частину дороги бетоном.Забруднення виявили за допомогою камер відеоспостереження, - повідомляють у Департаментів муніципальної варти Луцької міської ради.Інцидент трапився на вулиці Набережна. Вдалось встановити, що транспортний засіб, що здійснив забруднення належить ПП-Фірма «Торгбуд-Сервіс».Диспетчером було оперативно направлено інспектора відділу «Група швидкого реагування» для складання на водія вантажівки адміністративного протокола за порушення п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та ст. 152 КУпАП.Штраф за вказане правопорушення складає від 340 до 1360 гривень на громадян, від 850 до 1700 гривень на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.Крім того, порушника було зобов’язано очистити проїзну частину від забруднення.У випадку виявлення подібних порушень, просимо повідомляти департамент муніципальної варти Луцької міської ради за номерами телефонів гарячої лінії «Група швидкого реагування» 067 000 0 679; 066 102 1102.