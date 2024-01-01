Сільська громада з Волині передала 50 БПЛА для ЗСУ

Сільська громада з Волині передала 50 БПЛА для ЗСУ
Підтримка війська громадами Волині триває. Нещодавно долучилися до підтримки Сил оборони України Вишнівська сільська рада.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

Вишнівська сільська рада передала воїнам бойові пташки БПЛА "Бджола" в кількості 50 одиниць.

Загальна сума закупівлі становить 675 тис. грн, кошти були виділені з місцевого бюджету.

Передаючи ці засоби сільський голова Віктор Сущик подякував за мужність захисникам, які боронять Україну від ворога.

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Теги: Волинь, Вишнів, допомога, ЗСУ, війна
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