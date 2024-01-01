Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб
Сьогодні, 09:15
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб
танків ‒ 9170 (+8)
бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)
артилерійських систем – 20076 (+37)
РСЗВ – 1244
засоби ППО ‒ 994
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)
крилаті ракети ‒ 2628
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)
спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)
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Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб
танків ‒ 9170 (+8)
бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)
артилерійських систем – 20076 (+37)
РСЗВ – 1244
засоби ППО ‒ 994
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)
крилаті ракети ‒ 2628
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)
спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)
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