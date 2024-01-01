Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб

танків ‒ 9170 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)

артилерійських систем – 20076 (+37)

РСЗВ – 1244

засоби ППО ‒ 994

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)

крилаті ракети ‒ 2628

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)

спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.Про це повідомив Генштаб.Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осібтанків ‒ 9170 (+8)бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)артилерійських систем – 20076 (+37)РСЗВ – 1244засоби ППО ‒ 994літаків – 369гелікоптерів – 329БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)крилаті ракети ‒ 2628кораблі /катери ‒ 28підводні човни - 1автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)

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