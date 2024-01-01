Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,21 (-6 коп.)



Курс євро



1 євро – 44,84 грн (+11 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,30 грн (+3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 листопада, і неділю, 3 листопада. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого – зросла.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.1 долар США – 41,21 (-6 коп.)1 євро – 44,84 грн (+11 коп.)1 польський злотий – 10,30 грн (+3 коп.)

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