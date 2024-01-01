Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 листопада, і неділю, 3 листопада. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого – зросла.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,84 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 грн (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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