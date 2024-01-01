Вибухи в Києві: столицю атакували російські дрони

Вибухи в Києві: столицю атакували російські дрони
Сьогодні, 2 листопада, о 4.54 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У столиці лунають вибухи.

Про це інформує ТСН.

Російські окупанти атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого щонайменше у двох районах столиці впали уламки ворожих дронів, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови", — повідомили в КМВА о 5:42.

Там уточнили, що в кількох житлових будинках пошкоджені вікна. Також пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових автівок.

Вже о 6:12 КМВА повідомила, що крім Соломʼянського району, зафіксовано падіння уламків і у Святошинському районі столиці.

"За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце", — зазначили в адміністрації Києва.

Інформацію про пожежу у житловому будинку підтвердив також мер Києва Віталій Кличко.

"Виклик медиків у Святошинський район. За попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, пожежа в житловому будинку", — написав Кличко.

Кличко повідомив про одного постраждалого у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа.

"Чоловікові медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах.

"У Святошинському районі сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку, на верхніх поверхах. Попередньо можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Здійснюється гасіння пожежі на площі 15 м.кв. Проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі, попередньо - отруєння засобами горіння. Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації.

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Теги: київ, атака
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