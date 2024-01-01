У Луцьку на мосту перекинулося авто
Сьогодні, 12:10
У ніч на 2 листопада в Луцьку на мосту по вулиці Шевченка перекинулася машина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
«Подія трапилася опівночі - на мосту на вулиці Шевченка у Луцьку перекинувся автомобіль, водій не постраждав», - йдеться у дописі.
На місці події працювали рятувальники. Щоб запобігти займанню, вони від'єднали акумуляторну батарею, поставили транспортний засіб на колеса та за допомогою лебідки відтягнули з проїжджої частини.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
«Подія трапилася опівночі - на мосту на вулиці Шевченка у Луцьку перекинувся автомобіль, водій не постраждав», - йдеться у дописі.
На місці події працювали рятувальники. Щоб запобігти займанню, вони від'єднали акумуляторну батарею, поставили транспортний засіб на колеса та за допомогою лебідки відтягнули з проїжджої частини.
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