Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Веремчука

Страшна звістка про загибель воїна-краянина знову сколихнула Волинь.Про це повідомили у Дубівській громаді."Повертається додому востаннє і назавжди наш односельчанин,наш Герой –. Сержант другої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби 6 прикордонного загону вважався таким, що зник безвісти в н.п.Авдіївка Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.Траурний кортеж з тілом Героя – Веремчука Віталія Петровича приїде на малу Батьківщину в понеділок, 4 листопада 2024 року.О 11:00 кортеж прибуде до в’їзду у село Дубове, а далі рухатиметься по вулиці Незалежності до будинку 37, де проживав разом із рідними наш захисник.Чин похорону за загиблим Героєм - Веремчуком Віталієм Петровичом відбудеться в понеділок, 4 листопада:- 12.00 год. – заупокійна літія, прощання біля дому загиблого;- Потому – чин похорону у місцевому храмі Великомученика Юрія Переможця.По завершенні - хресна хода на кладовище, де відбудеться громадська панахида та чин поховання.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.