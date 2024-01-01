Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Веремчука
Сьогодні, 22:28
Страшна звістка про загибель воїна-краянина знову сколихнула Волинь.
Про це повідомили у Дубівській громаді.
"Повертається додому востаннє і назавжди наш односельчанин,
наш Герой – Віталій Петрович Веремчук. Сержант другої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби 6 прикордонного загону вважався таким, що зник безвісти в н.п.Авдіївка Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Траурний кортеж з тілом Героя – Веремчука Віталія Петровича приїде на малу Батьківщину в понеділок, 4 листопада 2024 року.
О 11:00 кортеж прибуде до в’їзду у село Дубове, а далі рухатиметься по вулиці Незалежності до будинку 37, де проживав разом із рідними наш захисник.
Чин похорону за загиблим Героєм - Веремчуком Віталієм Петровичом відбудеться в понеділок, 4 листопада:
- 12.00 год. – заупокійна літія, прощання біля дому загиблого;
- Потому – чин похорону у місцевому храмі Великомученика Юрія Переможця.
По завершенні - хресна хода на кладовище, де відбудеться громадська панахида та чин поховання.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Дубівській громаді.
"Повертається додому востаннє і назавжди наш односельчанин,
наш Герой – Віталій Петрович Веремчук. Сержант другої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби 6 прикордонного загону вважався таким, що зник безвісти в н.п.Авдіївка Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Траурний кортеж з тілом Героя – Веремчука Віталія Петровича приїде на малу Батьківщину в понеділок, 4 листопада 2024 року.
О 11:00 кортеж прибуде до в’їзду у село Дубове, а далі рухатиметься по вулиці Незалежності до будинку 37, де проживав разом із рідними наш захисник.
Чин похорону за загиблим Героєм - Веремчуком Віталієм Петровичом відбудеться в понеділок, 4 листопада:
- 12.00 год. – заупокійна літія, прощання біля дому загиблого;
- Потому – чин похорону у місцевому храмі Великомученика Юрія Переможця.
По завершенні - хресна хода на кладовище, де відбудеться громадська панахида та чин поховання.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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