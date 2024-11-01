Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ

Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, – ЗМІ
Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.

Про це повідомив співрозмовник УП у військових колах.

За даними джерела "Української правди", Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.

Підставою стало рішення військово-лікарської комісії.

Інших деталей співрозмовник УП не надав.

Відома своєю критикою військового керівництва країни нардепка Мар'яна Безугла у своїх соцмережах повідомила, що Содоль звільнився через ВЛК.

Очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку у лютому 2024 року.

У березні 2024 року стало відомо, що ексголовкома ЗСУ генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я на підставі рішення ВЛК.

Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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