У селищі на Волині 36-річний чоловік організував наркобізнес

На Ратнівщині поліцейські припинили наркобізнес мешканця Заболоття.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Починаючи з вересня цього року, працівники кримінальної поліції здійснювали документування злочинної діяльності 36-річного мешканця с. Заболоття Ковельського району, який, за встановленою інформацією, займався вирощуванням та розповсюдженням канабісу.Учора оперативники та слідчі відділення поліції № 2 (Ратне) спільно з кінологами та поліцейським офіцером громади провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили насіння рослин коноплі, речовину «канабіс», грошові кошти, пристрій для куріння та мобільний телефон.Самого ж наркозбувача поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра та обрано запобіжний захід.