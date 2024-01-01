На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів разом із працівниками місцевої пожежної команди селища Мар’янівка о 19:37 ліквідували загоряння.



Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили постраждалого 12-річного хлопчика з надзвичайно важкими опіками – близько 80% тіла. Його передали працівникам швидкої допомоги, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 31 жовтня, о 19:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі у селищі Мар’янівка Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів разом із працівниками місцевої пожежної команди селища Мар’янівка о 19:37 ліквідували загоряння.Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили постраждалого 12-річного хлопчика з надзвичайно важкими опіками – близько 80% тіла. Його передали працівникам швидкої допомоги, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу.

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