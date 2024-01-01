На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла

На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла
Вчора, 31 жовтня, о 19:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі у селищі Мар’янівка Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів разом із працівниками місцевої пожежної команди селища Мар’янівка о 19:37 ліквідували загоряння.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили постраждалого 12-річного хлопчика з надзвичайно важкими опіками – близько 80% тіла. Його передали працівникам швидкої допомоги, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу.
На Волині у пожежі постраждав 12-річний хлопчик: отримав 80% опіків тіла

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Теги: Волинь, пожежа, хлопчик
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