П'яний волинянин викрав дві автівки: на одній з них - скоїв аварію

Нововолинські слідчі повідомили про підозру місцевому мешканцю, який «прокатався» на чужих автівках.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.24-річний нововолинець, будучи в стані сп’яніння, на одній з вулиць міста помітив автомобіль ВАЗ. Не довго думаючи, він проник всередину, пошкодив замок запалювання, завів двигун та рушив. Однак проїхав лише кілька сот метрів, зіткнувся з придорожнім деревом і покинув авто.Вийшовши, він одразу ж пересів в другий ВАЗ, припаркований поруч, і так само заволодів чужим транспортним засобом. Однак і тут його спіткала «невдача»: за кілька сот метрів фігурант зупинився, очевидно, не змігши їхати далі.Перший власник оперативно звернувся до поліції, тож слідчо-оперативна група швидко встановила особу автокрадія. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 КПК України.Учора, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального Кодексу України.Сьогодні суд обиратиме фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.